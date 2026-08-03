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Chocan motociclistas, 3 personas lesionadas

Por Carmen Hernández

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
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Chocan motociclistas, 3 personas lesionadas
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      Ciudad Fernández.- Tres personas resultaron lesionadas, una de gravedad, tras el choque entre dos motociclistas en el Barrio Segundo del Refugio. 

      Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo en la calzada Emiliano Zapata y Allende del Barrio Segundo del Refugio, presuntamente el percance se generó por el exceso de velocidad en que conducían los conductores.  

      El choque entre los motociclistas dejó 3 personas que resultaron con fuertes lesiones, uno de gravedad. 

      Al lugar acudieron paramédico de Protección Civil a bordo de las unidades 1180 y 004 para tomar conocimiento de los hechos.  Al brindar los servicios se percataron que un hombre tenía severas lesiones, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital IMSS del Bienestar, donde los galenos hacen lo humanamente posible por salvarle la vida, debido a las lesiones que sufrió en el percance.

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