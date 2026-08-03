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Grupo de civiles armados atacan a elementos de GN

El presunto enfrentamiento se generó en San Isidro y El Blanco

Por Redacción

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
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Grupo de civiles armados atacan a elementos de GN
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      Cedral.- Vecinos de diversas comunidades del municipio reportaron que durante la madrugada del domingo se escucharon detonaciones de arma de fuego y se observó un importante movimiento de elementos de la Guardia Civil Estatal y de la Guardia Nacional, hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre lo ocurrido.

      De acuerdo con los reportes de habitantes, los hechos se registraron en diversos sectores del municipio y en comunidades como San Isidro y El Blanco.  De manera extraoficial, se señaló que un grupo de civiles armados habría realizado disparos contra elementos de la Guardia Civil Estatal y de la Guardia Nacional, sin embargo, las autoridades no han confirmado esta versión ni han informado si hubo personas detenidas o las causas del presunto enfrentamiento.

      Esta situación generó preocupación entre la población, ya que este tipo de hechos no son frecuentes en el municipio. 

      De manera extraoficial, testigos manifestaron que al escuchar las detonaciones despertaron de inmediato y cerraron con aldabas las puertas de sus viviendas como medida preventiva, asimismo, quienes tienen sus camas cerca de las ventanas optaron por cambiarse de lugar por temor a que una bala perdida pudiera poner en riesgo su integridad.

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      Los habitantes expresaron su deseo de que este tipo de situaciones sean esclarecidas y se restablezca la tranquilidad, ya que Cedral y sus comunidades se caracterizan por ser lugares tranquilos

      Además, señalaron que la cercanía de la Feria Regional de Cedral genera preocupación, pues consideran que este tipo de hechos podría afectar la llegada de visitantes durante las festividades.

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