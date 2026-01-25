logo pulso
AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Anuncian instalación de empresa en Valles

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
Anuncian instalación de empresa en Valles

CIUDAD VALLES.- Sin decir nombres ni fechas, Crisógono Sánchez Lara, secretario del Trabajo, refirió que existe el plan de traer una empresa de gran calado a Valles que generará cientos de empleos.

Refirió que así como ha ocurrido en la Capital del Estado, al Gobernador Ricardo Gallardo Cardona le interesa que haya empresas de alta ocupación en Valles o en las inmediaciones de Valles y que hay una alta posibilidad de que un corporativo pudiera establecerse en la zona, ofertando centenas de nuevos empleos.

Dijo que no ha querido decir nada en concreto, ni revelar el nombre de la empresa por el vaivén económico que representa la situación mundial y la imposición de aranceles de parte de varios países, incluyendo al vecino del norte.

Hay información de que el lunes habría un anuncio sobre este tema de parte del mandatario estatal, en sus eventos que realizará en Valles, por lo que habrá que esperar y no adelantarse a los hechos.

