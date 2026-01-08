Aplican operativo de seguridad en juegos de la feria

Ciudad Fernández.- Realizan operativo de seguridad en las instalaciones eléctricas de los juegos mecánicos y de gas de los puestos de comida instalados en la Feria Regional de Ciudad Fernández. Isaí Arellano director de Protección Civil, dio a conocer que se está vigilando que los comerciantes cumplan con las normas de seguridad establecidas para que puedan funcionar durante los días que dure el evento ferial sin riesgos para quienes acudan a divertirse.

Se están revisando los juegos mecánicos y los puestos de alimentos, que cuenten con instalaciones eléctricas en óptimas condiciones.

Así como que estén en buen estado los cilindros de gas, para prevenir una contingencia.

En la Feria se instalaron 10 juegos mecánicos y 8 puestos de venta de alimentos.

Puntualizó que a los comerciantes se les pide cuenten con las constancias de capacitación sobre el uso de los extinguidores emitido por el Cuerpo de Bomberos, ya que de lo contrario les pueden clausurar su negocio.