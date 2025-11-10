logo pulso
Apoya PC a personas en situación de calle

Por Carmen Hernández

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD FERNÁNDEZ.- La Coordinación Municipal de Protección Civil realiza recorridos para apoyar a personas en situación de calle y trasladarlas a un albergue para prevenir llegaran a morir de hipotermia, un hombre del Refugio fue trasladado a su domicilio, luego de ser localizado en la calle solo.  

El titular Isaí Arellano dio a conocer que prevalecen las bajas temperaturas, ya que se tiene la presencia del frente frío 13, que está provocando días gélidos. 

Debido a estas condiciones climatológicas, se llevó a cabo un recorrido por las principales calles de la ciudad y justo en la plaza del Ejido del Refugio, se percataron de la presencia de un hombre en situación de calle, que corría el riesgo de llegar a morir de hipotermia. 

Por lo que de inmediato el sujeto de 43 años de edad, fue trasladado con su familia, para evitar que enfermera ante las bajas temperaturas que se están registrando. 

Adelantó que ya se ha instalado un albergue, para en caso de una emergencia se utilice para personas en condiciones de vulnerabilidad.

