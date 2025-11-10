Alex de Alba Jr. es el campeón de NASCAR

En un cierre de película y con un final al más puro estilo NASCAR, el piloto Potosino Alex de Alba Jr. escribió su nombre con letras doradas en la historia del automovilismo mexicano al coronarse Campeón 2025 de la NASCAR México Series, entregando al AGA Racing Team su tercer título en la máxima categoría del automovilismo latinoamericano.

El Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en Puebla, fue el escenario de la gran cita final del año: la “Puebla 110”, última fecha de un extenso calendario que marcó el cierre de la temporada 2025. Alex de Alba, al mando del auto #14 AGA de Manzana/Red Cola/Skarch, llegó con la misión de defender su liderato tras una campaña brillante en la que ya se había proclamado Campeón de la Temporada Regular.

La jornada comenzó con el potosino partiendo desde la quinta posición, mostrando un ritmo sólido y controlado en la primera mitad de la competencia. Sin embargo, una entrada a pits estratégica lo relegó momentáneamente al fondo del pelotón, obligándolo a remontar en una carrera marcada por múltiples contactos y neutralizaciones.

El desenlace fue digno de una final: un rearranque a verde, blanca y cuadros que mantuvo en vilo a todos los presentes. En ese último impulso, Alex de Alba sacó el temple de campeón, peleando rueda a rueda con Max Gutiérrez hasta la línea de meta, cruzando como cuarto general, pero como el mejor posicionado entre los contendientes al título, suficiente para proclamarse monarca absoluto de la NASCAR México Series 2025.

Con este logro, el piloto potosino celebra su primer campeonato en la categoría, mientras que el AGA Racing Team añade un nuevo trofeo a sus vitrinas, alcanzando su tercer campeonato histórico y el segundo obtenido en el circuito poblano. El título de De Alba es el reflejo de un año de constancia, estrategia y trabajo en equipo. Cada vuelta, cada parada en pits y cada decisión tomada por el equipo tapatío se combinaron para cerrar una temporada de ensueño.

Así, el AGA Racing Team reafirma su estatus como uno de los protagonistas indiscutibles del automovilismo nacional, mientras el potosino Alex de Alba Jr. consolida su lugar entre los grandes nombres del deporte motor mexicano.