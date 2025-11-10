Chocan motociclistas, choferes lesionados

Matehuala.- Impactan motociclistas en el cruce de Ceibas y Pinos en la colonia Olivar de las Ánimas, los conductores resultaron con múltiples lesiones luego del choque de los vehículos, al lugar acudieron elementos de las corporaciones de emergencia, así como de Tránsito y Vialidad para prestarles auxilio.

Los hechos se originaron durante la madrigada del domingo en las calles de la colonia Olivar de las Ánimas, donde debido al exceso de velocidad y la falta de precaución se impactaron dos motociclistas, los choferes de ambas unidades salieron volando cayendo sobre el pavimento, testigos del accidente escucharon un fuerte estruendo por el golpe y enseguida salieron a ver lo que ocurría, al ver a los conductores tirados en el piso, se comunicaron a las corporaciones de auxilio para que les brindaran atención.

Al llegar los paramédicos de las corporaciones de auxilio evaluaron a dos personas de sexo masculino que estaban tiradas en el pavimento, se trataba de dos jóvenes de sexo masculino, quienes sufrieron múltiples golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica especializada.

Los elementos de la Policía Municipal también acudieron al lugar del accidente, realizando las primeras investigaciones del caso, así mismo las motocicletas fueron enviadas a la pensión.

