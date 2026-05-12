Arde el relleno sanitario de Chantol

CIUDAD VALLES.- A las cuatro y media de la tarde de este lunes, ciudadanos que tiraban basura en el relleno sanitario, en Chantol -a ocho kilómetros de la cabecera municipal- dieron a conocer que las llamas comenzaron a arder en una de las áreas del tiradero de basura.

Poco después, llegaron elementos de Protección Civil Municipal y de Bomberos para intentar mitigar el fuego que avanzaba rápidamente, a pesar de la humedad que dejaron las lluvias de este domingo.

Por el momento no se sabe qué o quién causó el siniestro, aunque la premisa es que la quema de materiales plásticos, alrededor de los cables de cobre pudo haber sido la causa.

Por lo que continúan las trabajos por parte de bomberos para apagar el fuego.

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