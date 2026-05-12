logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Fotogalería

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Arde el relleno sanitario de Chantol

Desconocen que inició el fuego en el basurero

Por Redacción

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Arde el relleno sanitario de Chantol

CIUDAD VALLES.- A las cuatro y media de la tarde de este lunes, ciudadanos que tiraban basura en el relleno sanitario, en Chantol -a ocho kilómetros de la cabecera municipal- dieron a conocer que las llamas comenzaron a arder en una de las áreas del tiradero de basura. 

Poco después, llegaron elementos de Protección Civil Municipal y de Bomberos para intentar mitigar el fuego que avanzaba rápidamente, a pesar de la humedad que dejaron las lluvias de este domingo. 

Por el momento no se sabe qué o quién causó el siniestro, aunque la premisa es que la quema de materiales plásticos, alrededor de los cables de cobre pudo haber sido la causa.

Por lo que continúan las trabajos por parte de bomberos para apagar el fuego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chocan auto y camioneta
Chocan auto y camioneta

Chocan auto y camioneta

SLP

Redacción

Violento sujeto agrede a su esposa
Violento sujeto agrede a su esposa

Violento sujeto agrede a su esposa

SLP

Carmen Hernández

Estafan con venta de predios irregulares
Estafan con venta de predios irregulares

Estafan con venta de predios irregulares

SLP

Carmen Hernández

Personas incautas son engañadas

Baja afluencia de compras para mamá
Baja afluencia de compras para mamá

Baja afluencia de compras para mamá

SLP

Redacción