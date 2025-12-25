logo pulso
Arrancó programa Noche Buena

Por Carmen Hernández

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Arrancó programa Noche Buena

San Ciro de Acosta.- La dirección de Seguridad Pública Municipal arrancó el Programa Noche Buena donde repartirán 100 cenas navideñas a las familias más vulnerables para que tengan una cena feliz con su familia. 

El comandante Zimry Hernández dio a conocer que el programa inició en el 2016, con la entrega de 30 cenas navideñas, pero con el paso de los años se ha ido mejorando, apoyando a más familias.  

Hoy en día gracias al apoyo de oficiales, productores, paisanos y ciudadanía en general, a partir de ayer miércoles a las 9 de la mañana se repartieron 100 cenas y continuarán brindando ayuda a estas familias de escasos recursos para que tengan una cena con un buen platillo. 

Los apoyos que se entregaron consistieron en pollo rostizado, frijoles, tortillas y un refresco. Señaló que no podían faltar los dulces y un pequeño detalle, para los reyes del hogar.  

Mencionó el funcionario policiaco que se seguirán realizando diversos programas para apoyar a la ciudadanía en general, además de la seguridad de que gozan y tener un municipio en paz. 

