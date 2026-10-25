Asegura la Guardia Civil varios vehículos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Fueron asegurados 7 vehículos con huella de desvalijamiento en calle Pípila por parte de elementos de la Guardia Civil.

Personal de la Guardia Civil Municipal realizó un operativo, luego de que vecinos denunciaron vehículos en situación de abandono y que tapaban la visibilidad, además de generar inseguridad para los vecinos.

Los agentes implementaron un operativo en calle Pípila y Matamoros, en el lugar localizaron 7 vehículos desvalijados y abandonados.

Pero algunas personas se opusieron a que fueran trasladadas las unidades por las grúas, por lo que se les conminó a que se retiraran, generándose algunas protestas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el lugar fueron asegurados Luis de 29 años de edad, con domicilio en la calle Gama, Esmeralda de 23 años y Liborio, quien tiene su domicilio en la calle Pípila.

Fueron detenidas 3 personas por violencia física y verbal, siendo puestos a disposición de las autoridades correspondientes.