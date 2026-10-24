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Instalarán un altar de mascotas muertas

Por Jesús Vázquez

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Instalarán un altar de mascotas muertas
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      Matehuala.- Se llevará a cabo la segunda edición del altar para las mascotas fallecidas, organizado por la Instancia Municipal de la Juventud de Matehuala, en el parque Vicente Guerrero, este domingo a partir de las cuatro de la tarde.

      Este altar es un espacio para honrar el amor y la memoria de nuestras fieles mascotas, que dejaron sus huellitas en nuestros corazones, pues nuestras mascotas llegan a formar parte de nuestra familia, se invita a la población a participar en este gran altar de muertos dedicado a las mascotas, donde podrán llevar fotografías de sus animales, ya sean perros, gatos, tortugas o cualquier otra mascota que hayan tenido y que ya haya muerto.

      Se espera a la población para recordar y rendir un homenaje a esos seres especiales, que aunque ya no están físicamente siempre vivirán en nuestra memoria, pues las mascotas se ganan el cariño de las personas.

      De acuerdo con la tradición, el 27 de octubre es el día en que las mascotas regresan del más allá. Por ello, generalmente se les prepara un altar desde la tarde o noche del 26 de octubre, para tenerlo listo antes de su llegada. 

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      En la ofrenda se colocan sus croquetas, su plato de agua, juguetes, fotografías y por supuesto la flor de cempasúchil, pues se dice que durante la madrugada del 27 de octubre regresan a visitar su hogar, reencontrarse con su familia y disfrutar de lo que se les coloca en el altar.

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