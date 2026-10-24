Convocan autoridades a concurso de catrinas
Se calificará vestuario, maquillaje, presentación y creatividad
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CERRITOS.- Este próximo 2 de noviembre se llevará a cabo el concurso de catrinas, la inscripción se cierra el 25 de octubre para las personas interesadas en participar en este concurso, que será muy peculiar.
Natalia Báez dio a conocer que se tiene todo listo para realizar este concurso.
Las inscripciones se cierran el 25 de octubre, podrán participar niñas desde los 8 años de edad.
Los participantes deberán contar con vestuario y caracterización alusivo a la catrina, elaboración y reseña del personaje, en caso de que el participante sea menor de edad, deberá contar con la autorización de los padres.
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Se estará evaluando vestuario, maquillaje, presentación, creatividad y deberá estar apegada a las tradiciones mexicanas.
Las personas interesadas en participar tienen hasta el 25 de octubre para que se inscriban.
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