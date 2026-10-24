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Intentan atracar a ciclista

Por Redacción

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Intentan atracar a ciclista
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      Matehuala.- Alertan a habitantes de la comunidad de El Sacramento a tomar precauciones luego de que se reportara un presunto intento de robo durante la mañana, cuando un ciudadano que circulaba en su bicicleta habría sido abordado por dos jóvenes que presuntamente intentaron despojarlo de su medio de transporte.

      De acuerdo con el testimonio de la persona afectada, mientras transitaba en su bicicleta, dos jóvenes intentaron quitársela, el afectado señaló que uno de ellos lo habría amenazado verbalmente y que ambos aparentemente portaban un machete, situación que generó preocupación entre los habitantes de esta comunidad.

      Como señas particulares, el denunciante indicó que uno de los jóvenes tenía la cabeza completamente rapada, información que compartió con la intención de alertar a la población, ante esta situación, se recomienda a los habitantes mantenerse atentos al transitar por la zona, tomar precauciones y evitar confrontaciones ante cualquier situación sospechosa, asimismo, se exhorta a reportar cualquier incidente a las autoridades correspondientes.

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