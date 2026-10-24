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Calles de colonia Juárez, llenas de hoyancos

Por Jesús Vázquez

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Calles de colonia Juárez, llenas de hoyancos
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      Matehuala.- Habitantes de la colonia Juárez solicitan a las autoridades municipales reparar la calle Antonio Plaza, debido a la ola de baches que dificultan el tránsito de los vehículos, además del riesgo de llegar a sufrir un accidente.

      Los vecinos de la colonia Juárez reportaron que las condiciones de esta vialidad representan un peligro para quienes circulan diariamente por el lugar, pues los hoyos complican el transito de los automovilistas y pueden provocar daños en las unidades. 

      Los vecinos señalaron que recientemente un vehículo cayó en uno de los baches, situación que generó preocupación entre los habitantes y usuarios de esta calle, quienes consideran necesario que se atienda el problema antes de que ocurra algún incidente de mayores consecuencias.

      Ante esta situación, hacen un llamado a las autoridades municipales para que se realicen trabajos de bacheo y rehabilitación de la calle Antonio Plaza, para mejorar las condiciones de la vialidad y brindar mayor seguridad a quienes transitan por la zona.

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      Cabe mencionar que con las recientes lluvias se formaron más baches en esta arteria, se deben de tapar los baches antes de que llegue a ocurrir un accidente de lamentables consecuencias. 

      Los habitantes esperan que su petición sea atendida, ya que se trata de una calle muy transitada por vecinos y automovilistas.

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