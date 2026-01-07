logo pulso
Reportan caso de gusano barrenador en la Huasteca

La Sedarh ha convocado a una reunión urgente con ganaderos y alcaldes

Por Huasteca Hoy

Enero 07, 2026 04:43 p.m.
Foto: Archivo

Foto: Archivo

Ciudad Valles.- El reporte de que el gusano barrenador a la Huasteca potosina ha provocado que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) cite a alcaldes y a ganaderos de emergencia.

Como se temía desde hace poco más de seis meses, la mosca del gusano barrenador se hizo presente infectando, primero a un perro y, en segundo lugar, a un becerro en las praderas de Ébano.

En el mes de junio de 2025, se informó que el gusano barrenador estaba en el sureste del país, de acuerdo con datos del líder de la Asociación Ganadera Local, a cargo de Edgar Lárraga Ortega.

El líder de productores pecuarios fue el mismo que informó de la afectación en la región, por lo que este jueves habrá una reunión urgente con productores y con alcaldes de la zona en Ciudad Valles para dar a conocer el panorama de riesgo que existe en humanos, ganado y animales en general.

