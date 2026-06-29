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Aumenta ola de suicidios este año

La cuenta supera más de uno por mes durante 2026

Por Redacción

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Aumenta ola de suicidios este año
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      CIUDAD VALLES.- En lo que va del 2026, han ocurrido ocho suicidios en la Huasteca, seis de ellos en Valles, todos del sexo masculino.

      En el registro hecho por este diario, ha habido este número de decisiones fatales, que supera la cuenta de uno por mes, ya que está por terminar el sexto mes del año.

      De los ocho, cinco son jóvenes de entre 19 y 30 años, una persona en edad madura, de 42 años de edad y dos adultos mayores de 84 y 63 años de edad.

      Seis de los suicidios fueron en Valles y los otros dos fueron en Tancanhuitz y Tamasopo, usando todos el método de asfixia por suspensión (colgarse de un objeto sólido), salvo el caso de Tamasopo, en el que se disparó con un rifle.

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      En enero hubo un caso, dos más en marzo y los cinco restantes han sido en este mes de junio, de acuerdo con los reportes.

      En ninguno de los sucesos alguien dejó una carta póstuma o explicación sobre la decisión de terminar con su vida.

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