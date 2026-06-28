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Se desploma el letrero de bienvenida a Charcas

Por Jesús Vázquez

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Se desploma el letrero de bienvenida a Charcas
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      Charcas.- Se desplomó el letrero de bienvenida al municipio de Charcas, provocando solo problemas de vialidad, ya que obstruía la vialidad en la carretera federal 63, en los límites de los municipios de Villa de Guadalupe y Charcas, el que fue retirado. 

      Al momento del incidente no circulaba ningún vehículo por el lugar, por lo que no se registraron personas lesionadas; únicamente se obstruyó el paso en ambos sentidos de la vialidad.

      Los hechos se registraron sobre la carretera que conduce al municipio de Charcas, donde se encontraba instalado el enorme letrero de bienvenida. 

      De manera repentina, la estructura cedió y el anuncio cayó sobre la carpeta asfáltica, bloqueando la circulación durante varias horas, por lo que los automovilistas tuvieron que salir parcialmente de la carretera para poder continuar su camino.

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      Al lugar acudieron elementos de las diferentes corporaciones policiacas, quienes se encargaron de desviar el tránsito mientras personal del departamento de Obras Públicas realizaba las maniobras para retirar el letrero y limpiar la zona, con el objetivo de restablecer la circulación y evitar que ocurriera algún accidente.

      De manera preliminar, se presume que las intensas lluvias y los fuertes vientos registrados en la región durante los últimos días debilitaron la estructura metálica que sostenía el letrero, provocando finalmente su colapso.

      Aunque el letrero de bienvenida ya fue retirado, la estructura de soporte permanece en el lugar y presenta daños visibles. 

      Habitantes y automovilistas esperan que las autoridades también retiren esa parte de la estructura y coloquen un nuevo soporte que garantice la seguridad, evitando que un hecho similar vuelva a registrarse y pueda ocasionar un accidente.

       de mayores consecuencias.

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