Inician fiestas de Virgen del Refugio

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Matehuala.- Iniciaron las fiestas patronales en honor a la Virgen del Refugio, aunque esta advocación mariana es celebrada en varios lugares, una de las festividades más importantes se lleva a cabo en la comunidad de Carbonera, donde dio inició el novenario con una peregrinación encabezada por jóvenes católicos de la comunidad, acompañados por fieles de localidades vecinas y grupos provenientes de Matehuala.

En la comunidad de Carbonera, la Virgen del Refugio es la santa patrona, por lo que cada año se organizan grandes celebraciones en su honor. Durante los nueve días se realizan misas de acción de gracias, peregrinaciones, presentaciones de danzantes, quema de pólvora y eventos musicales al término de cada celebración eucarística.

Estas actividades son posibles gracias a la cooperación de los habitantes de la comunidad, quienes cada año reciben a miles de personas que acuden a participar en estas tradicionales festividades.

Las misas del novenario se celebrarán diariamente a las 8:00 de la noche.

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Además, cada día estará dedicado a una intención especial: el primer día por los jóvenes; el segundo por los niños; el tercero por los adultos mayores; posteriormente por los enfermos, por nuestro planeta, por las familias, por las comunidades y por los hermanos que radican en otros países.

La fiesta principal se llevará a cabo el próximo 4 de julio.

Las actividades comenzarán desde las primeras horas del día con el canto de las tradicionales Mañanitas. A las 6:00 de la mañana se rezará el Rosario de Aurora y, a partir de las 7:00 horas, diversos grupos musicales acudirán durante todo el día para ofrecer serenatas a la Virgen del Refugio.

Se espera la llegada de la tradicional Rosa de Plata, además de numerosas peregrinaciones provenientes de distintas comunidades.

A las 6:00 de la tarde se celebrará la misa solemne y, al concluir, se realizará un recorrido con la imagen de la Virgen del Refugio por las principales calles de la comunidad, culminando así la celebración del día principal de las fiestas patronales.