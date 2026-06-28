En marcha Feria regional de Cerritos

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CERRITOS.- Fue coronada como reina de la Feria Gabriela García, evento con el que se puso en marcha la fiesta de los cerritenses.

En Cerritos inició la feria con la coronación de la reina y princesas, que engalanarán todos los eventos que se lleven a cabo.

En un evento que reunió a la alcaldesa Ruth Castillo Montelongo, la diputada local Leticia Vázquez, Juan Carlos Torres Cedillo, secretario de Cultura, regidores, familias de las candidatas a reina, se corono a la soberana del evento ferial para poner en marcha la máxima fiesta de los cerritenses.

Se llevó a cabo el certamen y coronación de la reina de la feria en su edición 2026.

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La corona fue para Gabriela García Gloria, resultaron princesas Natalia Guadalupe Maldonado Baez y Amaris Reyes Vigil.

Así mismo se llevarán a cabo actividades artísticas, deportivas y culturales, por lo que se le invita a la población para que acuda y disfrute de los eventos en familia.