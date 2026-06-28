Preparan fiesta de San Cristóbal

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Todo listo para la fiesta patronal en honor a San Cristóbal en la comunidad de Ojo se Agua de Solano, lo que se recaude será destinado para la construcción del nuevo templo de la comunidad.

La comunidad tiene todo listo para la fiesta en honor a San Cristóbal, el evento se desarrollará este próximo 23 de julio a partir de las 10 de la noche.

No podrá faltar la tradicional callejoneada, el burrito mezcalero y la quema de torito.

También se contará con música de banda, además de los antojitos mexicanos que se podrán degustar.

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Es por ello que se le invita a la comunidad a que se una a los festejos y coopere, lo que se recaude será a beneficio del templo.