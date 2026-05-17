Aumenta venta de paletas, por el calor

Matehuala.- Comerciantes que andan en carritos de helados y paletas de hielo reportan que, debido a la onda de calor que se está presentando en la ciudad, diariamente terminan rápido la venta de sus productos, pues la gente, al verlos pasar por las calles, rápidamente les compran un helado para refrescarse.

Han manifestado que no solo los niños les compran, sino personas de todas las edades, pues ellos salen desde temprana hora y, afortunadamente, logran acabar pronto la venta, ya que andan en la calle con su carrito y enfrentando el fuerte calor y los rayos del sol.

Saúl de León comentó que, ante la falta de empleo, vende paletas de hielo y nieve en un carrito y sale todos los días a ofrecer sus productos. Afortunadamente, termina pronto sus ventas; en ocasiones incluso va por más producto para hacerse de unos pesos extra. Agregó que, para salir a vender, se protege usando un gorro.

Muchos de los comerciantes de carritos de helados traen paraguas o sombreros para poder cubrirse, pues en Matehuala se han estado presentando temperaturas muy altas, y esto les ayuda a protegerse del sol, ya que tienen más ganancias en esta temporada y aprovechan para obtener unos pesos extra; incluso algunos logran guardar algo para prepararse para diciembre, pues con el frío las ventas son casi nulas. Y aunque esto ayuda a la economía de quienes venden productos helados, sí hace falta que llueva y que baje la temperatura en la ciudad.

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