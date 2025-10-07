Auto se estrella contra un cerro en la carretera Valles–Ríoverde; saldo blanco

Un accidente vehicular se registró la mañana de este martes en la carretera libre Valles–Rioverde, luego de que un automóvil derrapara y se impactara contra un cerro, sin que se reportaran personas lesionadas.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 52, en el tramo conocido como El Serranito, cerca del crucero de Tamasopo. De acuerdo con reportes oficiales, el conductor de un Nissan azul que viajaba de Rioverde hacia Ciudad Valles perdió el control al tomar una curva, aparentemente por no extremar precauciones.

La unidad resultó con daños considerables en la parte frontal, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de una grúa para retirarla del lugar. Elementos de la Guardia Nacional arribaron al sitio para auxiliar en las labores y asegurar la zona.

Pese al impacto, no hubo personas heridas, únicamente pérdidas materiales.

