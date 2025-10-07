logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TECMUN

Fotogalería

TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Auto se estrella contra un cerro en la carretera Valles–Ríoverde; saldo blanco

El conductor perdió el control al tomar una curva en el tramo El Serranito, cerca de Tamasopo; la unidad sufrió daños frontales

Por Huasteca Hoy

Octubre 07, 2025 10:54 a.m.
A
Auto se estrella contra un cerro en la carretera Valles–Ríoverde; saldo blanco

Un accidente vehicular se registró la mañana de este martes en la carretera libre Valles–Rioverde, luego de que un automóvil derrapara y se impactara contra un cerro, sin que se reportaran personas lesionadas.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 52, en el tramo conocido como El Serranito, cerca del crucero de Tamasopo. De acuerdo con reportes oficiales, el conductor de un Nissan azul que viajaba de Rioverde hacia Ciudad Valles perdió el control al tomar una curva, aparentemente por no extremar precauciones.

La unidad resultó con daños considerables en la parte frontal, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de una grúa para retirarla del lugar. Elementos de la Guardia Nacional arribaron al sitio para auxiliar en las labores y asegurar la zona.

Pese al impacto, no hubo personas heridas, únicamente pérdidas materiales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Auto se estrella contra un cerro en la carretera Valles–Ríoverde; saldo blanco
Auto se estrella contra un cerro en la carretera Valles–Ríoverde; saldo blanco

Auto se estrella contra un cerro en la carretera Valles–Ríoverde; saldo blanco

SLP

Huasteca Hoy

El conductor perdió el control al tomar una curva en el tramo El Serranito, cerca de Tamasopo; la unidad sufrió daños frontales

Alta incidencia de adolescentes con depresión
Alta incidencia de adolescentes con depresión

Alta incidencia de adolescentes con depresión

SLP

Redacción

Lucran personas con las mascotas
Lucran personas con las mascotas

Lucran personas con las mascotas

SLP

Carmen Hernández

Grupo Danzul está de fiesta
Grupo Danzul está de fiesta

Grupo Danzul está de fiesta

SLP

Jesús Vázquez

Cumple XVI años de fundación