Lucran personas con las mascotas

RIOVERDE.- Personas lucran con las mascotas, las utilizan para sacar camadas y cuando ya no rinden las abandonan en la calle.

Mari Mancilla, rescatista independiente dio a conocer que ha aumentado la presencia de perros en situación de calle.

Desafortunadamente hay dueños de mascotas irresponsables que tienen a los perros a la intemperie o los utilizan para lucrar con ellos.

Los propietarios cuando ya no les pueden sacar camadas como los pitbull, los abandonan en calles aledañas.

Mencionó que han sido varias mascotas en situación de calle y han sido entregados en adopción, incluso se les hace firmar una carta donde se hacen responsable del can, lo que se busca es que tengan una mejor calidad de vida, que no les falte alimento y un techo.