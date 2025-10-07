Grupo Danzul está de fiesta

Matehuala.- El grupo de Danzul Studio celebró su XVI aniversario de fundación y para celebrar esta fecha llevaron a cabo un grandioso espectáculo en el Teatro Manuel José Othón, donde presentaron algunos de sus bailes ante cientos de personas.

Danzul Studio presentó sus tipos de baile, para cientos de personas, participaron, niñas y jovencitas que son las integrantes de este grupo y escuela de danza que a lo largo de 16 años ha estado en Matehuala, para promover el arte y la cultura de la danza.

El director de Danzul Studio Ricardo Loera, agradeció a los asistentes por acudir a este evento, así como a la población que los ha acompañado a lo largo de 16 años, también a todos los integrantes y ex integrantes de este grupo, que han apoyado para que creciera como lo ha hecho, pues han participado en eventos estatales, nacionales e internacionales.

Danzul Studio a lo largo de 16 años ha logrado poner muy en alto el nombre de Matehuala y demostrado que hay muchos jóvenes y jovencitas con mucho talento en la danza, a lo largo de estos años han acudido a concursos nacionales e internacionales, donde gracia al gran trabajo de los maestros y padres de familia, siempre que acuden a un concurso logran traer los primeros lugares a Matehuala.

