Autobús se estrella contra muro en la Valles-Tamazunchale

El conductor perdió el control entre Jalpilla y Picholco, lo que provocó el choque contra el muro de contención.

Por Huasteca Hoy

Marzo 01, 2026 11:36 a.m.
AXTLA. Un autobús de la línea Autonaves chocó de frente contra un muro de contención en la carretera federal Valles-Tamazunchale.

La unidad involucrada, con número económico 1819, salió de Ciudad Valles con destino al municipio de Tamazunchale la madrugada de este domingo.

Sin embargo, en el trayecto, sobre la carretera federal número 85, entre Jalpilla y Picholco, el chofer perdió el control del volante y se proyectó contra el muro de concreto que divide los carriles.

El conductor llevaba al menos cuatro pasajeros, pero nadie resultó herido, pese a que los daños materiales fueron cuantiosos.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de la Guardia Nacional, quienes solicitaron apoyo de una grúa y coordinaron las maniobras para el retiro de la unidad accidentada

