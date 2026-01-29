logo pulso
Bache provoca caos vial en entrada a Valles

Por Redacción

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Tremendo bache recibe a los automovilistas que llegan de San Luis Potosí y a los que toman el retorno del puente Cascabel, siendo un hoyanco muy peligroso que puede llegar a ocasionar una tragedia.

El hoyanco de varios centímetros no sería tanto problema si no estuviera en medio de dónde se encuentran dos vías de acceso a la ciudad: para los que van llegando por encima del puente y para los que toman el retorno por debajo de él, según los automovilistas.

Y es que, al tratar de esquivarlo, algunos coches invaden cualquiera de los carriles de ambas vías que confluyen, haciendo que los vehículos se estorben mutuamente.

Aunque ha sido reportado en diversas ocasiones, no ha habido arreglos de parte de Obras Públicas ni de la Junta Estatal de Caminos.

