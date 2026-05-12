Baja venta de flores por el 10 de mayo

Matehuala.- Florerías y comerciantes de flores reportaron que las ventas de sus productos este 10 de mayo no fueron las esperadas, pues aunque sí lograron vender algo de su mercancía, fue muy baja en comparación con otros años, ya que la gente ya no regala tantas flores a mamá.

Quienes se colocaron afuera del Panteón Guadalupe comentaron que sí hubo gente que llegó al camposanto a visitar a sus madres fallecidas, pero muy pocos compraban flores, pues en años pasados se vendían todos los arreglos que realizaban desde temprana hora e incluso hacían más para poder tener mayores ventas; sin embargo, este año no lograron terminar con los arreglos que llevaban.

Comentaron que este año la venta de flores fue baja y tenían puestas sus esperanzas en el Día de las Madres para recuperar todas las pérdidas que han tenido, pero no lograron obtener las ganancias esperadas en esta fecha, pues se está perdiendo la tradición de regalar flores; además, señalaron que todo está subiendo de precio y existe una crisis económica.

Cabe hacer mención que quienes sí lograron tener un incremento en sus ventas fueron las personas que se dedican a la venta de pasteles y postres, así como de comida.

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En el caso de los pasteles y postres, muchos comerciantes tenían numerosos encargos, y quienes hicieron producto extra para ofrecer rápidamente agotaron su mercancía.