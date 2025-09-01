Alcalde no entrega apoyo a Orquesta

Ciudad Fernández.- Alcalde no cumple se comprometió a entregar lo que se recaudara del tianguis y solo les entrega 2 mil pesos a la Orquesta Sinfónica del Refugio, lo que deja mucho que desear de su acción.

La Orquesta sobrevive de los donativos que entregan particulares y empresarios, aunado de que el comité constantemente realiza kermeses para recaudar fondos, pues son muchas las necesidades de la agrupación.

En campaña el ahora presidente municipal Rodolfo Loredo Hernández se comprometió a que apoyaría a la Sinfónica entregando diversos apoyos para que el grupo opere de la mejor manera posible.

Al alcalde se le olvido todo y solo les entrega la cantidad de 2 mil pesos del tianguis recién realizado.

El alcalde reculó y recientemente anunció que construirá unos sanitarios en el tianguis y lo que ingrese será destinado a la Sinfónica del Refugio.

Cabe destacar que el ex alcalde Marco Antonio González Jasso entregaba un subsidio por la cantidad de 20 mil pesos mensuales al grupo musical, pero luego de terminar su administración, ya nada se les ha entregado.