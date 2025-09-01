Activa la economía el regreso a clases

CIUDAD VALLES.- Activa la economía local el regreso a clases con incremento hasta de un 130 por ciento en negocios relacionados con el inicio del ciclo escolar.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Gerardo Charur Bendeck mencionó que aunque las compras de pánico o de última hora para el regreso a clases se concentran en papelerías, locales de venta de uniformes y en zapaterías, así como estéticas y peluquerías, la enorme afluencia de este sábado y domingo benefició a otros comercios.

Comentó que en el caso de las papelerías, los números apuntan a que han vendido más por encima del 100 por ciento y que por lo menos los primeros días de clases, las ventas continúan.

El líder de la Canaco dijo que los primeros días del reinicio de clases, aún dejan buenos ingresos a diversos comercios de la ciudad.

