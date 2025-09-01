Invitan a jóvenes para ser policías

Matehuala.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal abrió la convocatoria para registrarse y ser parte de la corporación policiaca, por lo que invitan a los jóvenes interesados a inscribirse.

La convocatoria de reclutamiento va dirigida a mujeres y hombres con vocación de servicio, compromiso y deseos de proteger a nuestra comunidad, la recepción de documentos y entrevistas es de lunes a viernes, de nueve de la mañana a una de la tarde en la calle Joaquín Calzada número 101 de la colonia Paraíso, se exhorta a todos los interesados a participar.

Los requisitos para ser policía es ser ciudadano mexicano por nacimiento, escolaridad de bachillerato terminado, con edad de 18 a 38 años, estatura mínima de mujeres 1.55 metros y en hombres 1.60 metros, los hombres deben de contar con su servicio militar, no estar suspendido o destituido por resolución como servidor público, no haber recibido sentencia irrevocable por un delito doloso, no tatuajes, disponibilidad de tiempo y vocación de servicio, no exceder índice de masa corporal y contar con buena salud.

Se exhorta a los interesados a acudir a las entrevistas para ser policías municipales y pertenecer a esta gran corporación y de esta manera mejorar la seguridad.

