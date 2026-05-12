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Bomberos apagan incendio en un puesto de elotes

Por Redacción

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Bomberos apagan incendio en un puesto de elotes

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos controlaron un incendio que se registró en un puesto de elotes ubicado sobre la carretera 61. Gracias a la pronta acción de esta corporación de auxilio, no hubo personas lesionadas y más daños.

De acuerdo con la información proporcionada por la base operativa del Cuerpo de Bomberos, los hechos se presentaron sobre la carretera 61 de Matehuala a Doctor Arroyo, cerca de la comunidad de El Palmarito, donde reportaron que un puesto de elotes se estaba incendiando, por lo que los tragahumo acudieron de inmediato para brindar apoyo.

Al llegar al lugar, los elementos con una motobomba de ataque rápido comenzaron a trabajar para apagar el incendio antes de que se expandiera. 

Después de varios minutos lograron controlar el fuego y posteriormente continuaron laborando para enfriar la zona y evitar que volviera a prenderse, ya que este puesto se encuentra a la orilla de la carretera. Afortunadamente no hubo personas lesionadas.

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Los elementos de Bomberos dieron algunas recomendaciones a los propietarios del puesto de elotes para evitar que vuelva a ocurrir otro incendio en el lugar. 

Se han incrementado los incendios en la carretera 61, donde afortunadamente hasta el momento no se han presentado pérdidas humanas.

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