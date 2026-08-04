Bomberos de Cerritos serán capacitados

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CERRITOS.- Elementos del cuerpo de bomberos serán capacitados en Chicago, Illinois, ciudad de Estados Unidos.

Alrededor de 10 personas del cuerpo de bomberos de Rioverde, Ciudad Fernández, así como de Protección Civil Municipal se desplazaron a Chicago Illinois, para participar en un taller, que es impartido por el Departamento de Bomberos de aquella entidad norteamericana.

Entre los temas que se abordarán son comando de incidentes, rescate vertical, técnicas para el combustible de incendio estructurales y rescate RIT.

Lo que se busca es que tengan las herramientas necesarias para saber cómo actuar en caso de una contingencia.

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