logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Bomberos rescatan gallina con polluelos

Por Carmen Hernández

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Bomberos rescatan gallina con polluelos

RIOVERDE.- Elementos del cuerpo de bomberos rescataron una gallina con 3 polluelos que estaba  en un árbol de 6 metros de altura y había el riesgo que se desplomará y pudieran morir, en la Colonia Los Azahares. 

El apoyo de los tragahumo fue solicitado por familia que habita una vivienda en la calle Rioverde en la colonia los Azahares, luego de que la gallina colocó su nido en un árbol de 6 metros de altura, motivo por el cual los vecinos solicitaron el apoyo a los cuerpos de emergencia.  

Al lugar acudieron elementos de bomberos a bordo de la unidad M 9, para rescatar los polluelos, que podrían caer desde esa altura y morir. 

Los tragahumo utilizaron la escalera, para rescatar 3 pollitos y 2 huevos, los cuales colocaron en una bolsa. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Posteriormente fueron entregados a los vecinos, para que cuidaran y protegieran a las aves.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Continúa paro en invernadero
Continúa paro en invernadero

Continúa paro en invernadero

SLP

Carmen Hernández

Investigan autoridades de la STyPS

Llevan alegría y juguetes a niños
Llevan alegría y juguetes a niños

Llevan alegría y juguetes a niños

SLP

Jesús Vázquez

Acudieron a varias comunidades, pese al frío

Choca motociclista contra automóvil
Choca motociclista contra automóvil

Choca motociclista contra automóvil

SLP

Redacción

Invitan a marcha de las mascotas
Invitan a marcha de las mascotas

Invitan a marcha de las mascotas

SLP

Carmen Hernández