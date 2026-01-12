Bomberos rescatan gallina con polluelos

RIOVERDE.- Elementos del cuerpo de bomberos rescataron una gallina con 3 polluelos que estaba en un árbol de 6 metros de altura y había el riesgo que se desplomará y pudieran morir, en la Colonia Los Azahares.

El apoyo de los tragahumo fue solicitado por familia que habita una vivienda en la calle Rioverde en la colonia los Azahares, luego de que la gallina colocó su nido en un árbol de 6 metros de altura, motivo por el cual los vecinos solicitaron el apoyo a los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de bomberos a bordo de la unidad M 9, para rescatar los polluelos, que podrían caer desde esa altura y morir.

Los tragahumo utilizaron la escalera, para rescatar 3 pollitos y 2 huevos, los cuales colocaron en una bolsa.

Posteriormente fueron entregados a los vecinos, para que cuidaran y protegieran a las aves.