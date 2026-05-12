Brigada Red Fox sofoca incendio

RIOVERDE.- Integrantes de la Red Fox acudieron a la comunidad de la Negra a combatir un incendio en el municipio de Santa María del Río, que amenazaba a familias que viven en zonas cercanas.

El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que se registró un incendio forestal, por lo que acudieron a apoyar al municipio de Santa María del Río.

Durante un lapso de 3 días integrantes de la Brigada Red Fox acudieron a la comunidad de la Negra, para trabajar de manera coordinada con la población para lograr sofocar un incendio que se generó en la citada comunidad.

Tras días de diversas maniobras, por fin pudieron controlar las enormes llamaradas y evitar mayores afectaciones.

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Finalmente hicieron un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier incendio forestal que se genere.