Buena llegada de turistas en primer fin de semana vacacional

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CIUDAD VALLES.- Calcula Turismo que en el primer fin de semana de vacaciones la ocupación hotelera llegó al 40 por ciento, beneficiando a prestadores de servicios.

La titular de la oficina de Turismo Municipal, Vernice Alejandra Soria Treviño dio a conocer que este fin de semana, el primero de las vacaciones escolares y del verano que durará dos meses, habría cuatro habitaciones de hotel ocupadas de cada 10.

Esto significaría que por lo menos unas 800 habitaciones de un total de 1 mil 950 habrían tenido asistencia de visitantes, principalmente de gente proveniente de estados de la República mexicana, como son Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México, entre otros.