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Buena respuesta a feria de la salud

Por Jesús Vázquez

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Buena respuesta a feria de la salud
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      Matehuala.- Se llevó a cabo la Primera Feria de Salud para Adultos Mayores en el Fraccionamiento Benito Juárez, la cual tuvo buena respuesta de los vecinos de esta zona donde se instalaron varios módulos de atención médica. 

      Durante la jornada se instalaron diversos módulos de atención, donde las y los asistentes pudieron acceder a limpiezas y revisiones dentales, consultas de nutrición, servicios de optometría, asesoría jurídica y atención en el dispensario médico, con el objetivo de brindar orientación y prevenir enfermedades, hubo consultas médicas, chequeo de presión arterial, donde los especialistas estuvieron aconsejando a las personas para tener una vida sana. 

      La Feria de la Salud reunió a decenas de adultos mayores del Fraccionamiento Benito Juárez, quienes aprovecharon los servicios y recomendaciones proporcionadas por el personal especializado, contribuyendo al fortalecimiento de una cultura de prevención de diferentes enfermedades, pues una persona de la tercera edad debe tener más cuidados para una mejor calidad de vida.

      Autoridades municipales señalaron que este tipo de actividades forman parte de las estrategias para acercar servicios de salud a la población y mejorar la atención a los grupos prioritarios, especialmente a las personas adultas mayores, es la primera Feria de la Salud para las personas de la tercera edad.

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