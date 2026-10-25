Buscan controlar casos de gusano barrenador

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San Ciro de Acosta.- Ante los casos de gusano barrenador en ganado, personal de la Sedarh y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos realizan toma de muestras de los animales infectados para que sean tratados y recuperen su salud, además de evitar que se generen más casos.

Autoridades municipales trabajan de manera coordinada con Senasica, Sedarh y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para combatir y poder aplicar un cerco contra esta enfermedad que está afectando a ganadero, además de las pérdidas que les generan.

Por lo que están recorriendo las localidades para inspeccionar y tomar muestras de animales que hayan contraído esta enfermedad.

Hicieron un llamado a los ganaderos para que reporten cada uno de los casos de gusano barrenador que haya contaminado sus animales ante el Departamento de Desarrollo Rural de la presidencia municipal de San Ciro de Acosta, para poder iniciar acciones de sanidad y evitar se generen más casos.

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