Por Redacción

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Camiones cañeros provocan caos vial

CIUDAD VALLES.- Dos camiones cañeros sufrieron fallas mecánicas y quedaron atravesados en diferentes puntos de la carretera estatal Valles-Naranjo, provocando severo caos vial en la red carretera.

Los percances sucedieron el sábado por la mañana, cuando las unidades se dirigían al ingenio Plan de San Luis, ubicado en el ejido La Hincada.

Un tráiler cargado con caña picada quedó varado en un declive que se ubica entre la cascada artificial La Virgencita y la hidroeléctrica de Micos.

Debido a una falla mecánica, no pudo continuar su marcha y quedó detenido sobre su carril, lo que provocó afectaciones en el tránsito vehicular.

Casi de manera simultánea, otra unidad de características similares tuvo una falla cuando circulaba por el acceso al paraje Micos y retrocedió varios metros, hasta quedar atravesada sobre los carriles de circulación.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, acudieron al auxilio, pero fue alrededor de las 15:00 horas cuando, con apoyo de maquinaria pesada, se retiró el último tráiler y se liberó la carretera.

