Camioneta embiste a motociclista en Valles

Un motociclista resultó lesionado luego de ser embestido por una camioneta en la avenida Vicente C. Salazar, en Ciudad Valles.

El accidente ocurrió la mañana de este miércoles, cuando un joven que conducía una camioneta Mazda negra cruzó sin precaución en la intersección con la calle Madero, impactando a una motocicleta Italika 200 azul.

El motociclista, identificado como Sergio Arturo Gaspar, vecino del fraccionamiento El Consuelo, sufrió lesiones en una pierna.

Elementos de la Comisión Nacional de Emergencias brindaron atención en el lugar y trasladaron al lesionado a un sanatorio particular.

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El conductor de la camioneta asumió la responsabilidad y dio aviso a su aseguradora para cubrir los daños y gastos médicos.

Por su parte, oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho y sancionaron al joven por falta de precaución.