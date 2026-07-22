Capacitan a los policías municipales

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Capacitan a los elementos de Seguridad Pública Municipal sobre primeros auxilios y salvamento acuático. Luego de que elementos participaran en el rescate de una familia que estuvo a punto de morir ahogada, personal de Protección Civil Municipal se dio a la tarea de capacitar a

los oficiales.

Lo que se busca es dotar a los oficiales de los conocimientos y técnicas, para que actúen de manera oportuna en incidentes relacionados con rescates acuáticos.

Asimismo, se pretende que los policías municipales tengan las herramientas necesarias y saber cómo actuar en caso de alguna contingencia.

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