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Capacitan a los policías municipales

Por Carmen Hernández

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Capacitan a los policías municipales
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Capacitan a los elementos de Seguridad Pública Municipal sobre primeros auxilios y salvamento acuático. Luego de que elementos participaran en el rescate de una familia que estuvo a punto de morir ahogada, personal de Protección Civil Municipal se dio a la tarea de capacitar a 

      los oficiales.

      Lo que se busca es dotar a los oficiales de los conocimientos y técnicas, para que actúen de manera oportuna en incidentes relacionados con rescates acuáticos. 

      Asimismo, se pretende que los policías municipales tengan las herramientas necesarias y saber cómo actuar en caso de alguna contingencia.

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