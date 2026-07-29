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Casa de Pastoral, al borde del colapso

Esto debido a su antigüedad, lo que representa un riesgo

Por Jesús Vázquez

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Casa de Pastoral, al borde del colapso
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      MATEHUALA.- La fachada de la Casa de Pastoral, ubicada en la calle Libertad, casi esquina con Bustamante, se empieza a derrumbar, esto debido al paso de los años, así como a las fuertes lluvias y vientos que se presentaron. Este es uno de los lugares más antiguos de la ciudad que aún conserva parte de su fachada original.

      Debido a que la fachada de la Casa de Pastoral comenzó a derrumbarse, primeramente, se cayeron unos adornos que tenía en la parte superior, es una casa de casi 200 años de antigüedad. Se colocó una cinta amarilla en la zona para evitar que, si continúa desprendiéndose material, le caiga a alguna persona y pueda salir lesionada.

      La Casa de Pastoral actualmente pertenece a la Iglesia católica y es un lugar donde se realizan retiros espirituales, cursos para catequistas, seminaristas y sacerdotes, entre otras actividades religiosas. Sin embargo, hace muchos años fue el antiguo Hospital San Vicente, donde atendían a las personas de las comunidades y de la cabecera municipal, por lo que se conservan muchas leyendas y es un lugar icónico de Matehuala.

      Lamentablemente, el paso de los años está haciendo lo suyo y poco a poco se empieza a derrumbar la fachada de este inmueble, por lo que se requiere que comiencen a repararla lo más pronto posible, antes de que termine por colapsar.

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