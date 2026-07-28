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Intentan estafar por WhatsApp

A usuarios a través de petición de préstamos de presuntos amigos y conocidos

Por Redacción

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Intentan estafar por WhatsApp
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      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Suplantan WhatsApp de ciudadanos e intentan estafar a través de petición de préstamos a presuntos amigos y familiares. 

      Los mensajes, a las dos plataformas llegan a los celulares de parte de contactos de los usuarios pidiendo un favor: que transfiera 4,500 pesos y que se los devolverá en un par de horas, siendo esto solo el gancho para que caigan en el garlito. 

      El problema es que el peticionario es un desconocido que ha suplantado la personalidad de un miembro de Facebook o de la red WhatsApp a través de operaciones ilícitas, pero relativamente fáciles. 

      Algunos incautos han caído en el engaño, sin embargo, algunos se han extrañado de que personas sin ningún tipo de vínculo amistoso pidan un favor de ese tipo, por lo que esto sale a relucir luego de que les enviaron el dinero que les solicitaron y ahora no hay a quien solicitarle se los devuelva.

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