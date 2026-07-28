Intentan estafar por WhatsApp
A usuarios a través de petición de préstamos de presuntos amigos y conocidos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- Suplantan WhatsApp de ciudadanos e intentan estafar a través de petición de préstamos a presuntos amigos y familiares.
Los mensajes, a las dos plataformas llegan a los celulares de parte de contactos de los usuarios pidiendo un favor: que transfiera 4,500 pesos y que se los devolverá en un par de horas, siendo esto solo el gancho para que caigan en el garlito.
El problema es que el peticionario es un desconocido que ha suplantado la personalidad de un miembro de Facebook o de la red WhatsApp a través de operaciones ilícitas, pero relativamente fáciles.
Algunos incautos han caído en el engaño, sin embargo, algunos se han extrañado de que personas sin ningún tipo de vínculo amistoso pidan un favor de ese tipo, por lo que esto sale a relucir luego de que les enviaron el dinero que les solicitaron y ahora no hay a quien solicitarle se los devuelva.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Recibe CEDH más quejas contra los polis municipales
Jesús Vázquez
Por presuntas detenciones arbitrarias, lesiones y actos de molestia que no fueron fundados
Ofrece ICAT curso de mantenimiento y reparar celulares de celulares
Carmen Hernández
Se ofrecerán las herramientas y conocimientos a emprendedores