Aún sin nuevo titular en el Inmuvi
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- Todavía no hay sustituto de Liliana Flores Almazán en el Instituto Municipal de la Vivienda.
El secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán dijo que por mientras habrá una persona encargada de oficina en el Instituto y que se están barajando varios nombres para ese organismo autónomo.
La funcionaria y exdiputada, Flores Almazán estará al frente de la delegación estatal del DIF, en la Huasteca centro.
Contreras Malibrán informó que con mucha probabilidad habrá un titular en la oficina de gestión de viviendas para la presente semana.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Recibe CEDH más quejas contra los polis municipales
Jesús Vázquez
Por presuntas detenciones arbitrarias, lesiones y actos de molestia que no fueron fundados
Ofrece ICAT curso de mantenimiento y reparar celulares de celulares
Carmen Hernández
Se ofrecerán las herramientas y conocimientos a emprendedores