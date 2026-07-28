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Aún sin nuevo titular en el Inmuvi

Por Redacción

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Aún sin nuevo titular en el Inmuvi
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      CIUDAD VALLES.- Todavía no hay sustituto de Liliana Flores Almazán en el Instituto Municipal de la Vivienda. 

      El secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán dijo que por mientras habrá una persona encargada de oficina en el Instituto y que se están barajando varios nombres para ese organismo autónomo. 

      La funcionaria y exdiputada, Flores Almazán estará al frente de la delegación estatal del DIF, en la Huasteca centro. 

      Contreras Malibrán informó que con mucha probabilidad habrá un titular en la oficina de gestión de viviendas para la presente semana.

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