Presentan candidatas a reina de la Ferecha

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Charcas.- Fue presentada la Feria Regional de Charcas la cual se llevará a cabo del 31 de agosto al 8 de septiembre, habrá varios artistas en el Teatro del Pueblo, además de actividades culturales y deportivas, la entrada será gratuita.

También se llevó a cabo la presentación de las candidatas a reina de la Feria, donde son cuatro hermosas jovencitas las que están compitiendo por llevarse la corona, ellas son Fernanda, Dulce María, Estrella y Cinthya, la coronación se llevará a cabo el 31 de agosto en la Plaza de Toros, donde unos jueces decidirán quién es la ganadora.

También se llevó a cabo la presentación del cartel de FERECHA, donde este año el emblema oficial será la imagen de la Virgen del Rosario, que es la Santa Patrona de Charcas, este año se rinde un homenaje a sus raíces culturales y religiosas del municipio.

Como cada año, se espera que lleguen miles de visitantes de otros estados de la República y paisanos al municipio de Charcas para disfrutar de todas las actividades, lo cual atraerá una importante derrama económica al lugar, pues cada año se llenan los hoteles, las fondas y los restaurantes, así como las tiendas, que también incrementan sus ventas durante estas fechas.

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