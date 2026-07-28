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Pensiones realizará varias jornadas de afiliación y actualización de expedientes

Por Carmen Hernández

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Pensiones realizará varias jornadas de afiliación y actualización de expedientes
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      RIOVERDE.- El próximo 21 de agosto personal de la dirección general de Pensiones llevará a cabo  jornadas de afiliación y actualización de expedientes del personal. 

      La campaña iniciará este próximo 6 de agosto en el municipio de Venado, para continuar el día 19 en Tamazunchale, el 20 en el municipio de Ciudad Valles.

      El objetivo es acercar los servicios al personal activo, pensionados y jubilados al interior del estado potosino, para que se actualicen sus datos, además de recibir las nuevas credenciales de identificación para los trámites que tengan que realizar sin problema alguno. 

      En el municipio de Rioverde estarán trabajando el 21 de agosto, donde se va a realizar la renovación de credenciales y expedición de una nueva, además de actualizar el expediente del trabajador. 

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      Así mismo se estará afiliando y actualizando los expedientes.  

      La finalidad es evitar que eroguen recursos en el traslado a la capital potosina para realizar este trámite que es necesario para evitar que se les llegue a retener el salario al no haber cumplido con este llamado para actualizar sus datos.

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