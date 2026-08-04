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Casa Paraíso de Descanso estará de fiesta

Por Carmen Hernández

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Casa Paraíso de Descanso estará de fiesta
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- La Casa de la Tercera Edad Paraíso de Descanso estará de manteles largos al cumplir 9 años de servicio, el próximo 7 de agosto se llevará a cabo una misa en la Capilla de San Antonio además de otros eventos que desarrollarán en beneficio de las personas que atienden en ese lugar de descanso.  

      La Casa Paraíso de Descanso inició el proyecto hace 12 años y 9 años de servicio donde se le brinda atención a los adultos mayores, para que puedan tener una vida de calidad. 

      El próximo 7 de agosto a las 12 horas se efectuará una misa en la Capilla de San Antonio de las Higueras, la cual será oficiada por el párroco Darío Martín Torres, posteriormente se realizará un convivio en honor a los adultos mayores que son atendidos en este lugar, además de otros eventos para que tengan un día de fiesta.

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