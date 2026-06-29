Celebran edición del Taco talent

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Matehuala.- Con gran entusiasmo y participación de alumnos, se llevó a cabo la octava edición de Taco Talent 2026, bajo la temática "Trascender, convirtiéndose en una experiencia formativa e inmersiva", en las instalaciones del Teatro Ágora de la Prepa Uni de la Universidad de Matehuala.

Taco Talent, cuyo nombre representa los valores de Talento, Amor, Compromiso y Orden, es un proyecto institucional que promueve el autoconocimiento de las habilidades, cualidades y áreas de oportunidad de los estudiantes, fortaleciendo su identidad personal y fomentando relaciones sociales positivas a través de actividades demostrativas, de convivencia y sana competencia en un entorno de crecimiento integral.

Durante la jornada se reconoció el talento, creatividad y compromiso de los participantes mediante la entrega de premios a los ganadores de las categorías Escenario vibra, Mente maestra, Visual lab, Impacto social, Digital creators, Arena power, Experiencias wow y Free style, espacios diseñados para que los estudiantes demostraran sus capacidades en distintos ámbitos del desarrollo personal y académico.

Al concluir el evento, el Rector de la Universidad de Matehuala y el director de la Prepa Uni dirigieron un mensaje a los asistentes, en el que agradecieron el compromiso, dedicación y el entusiasmo de los estudiantes que han formado parte de este proyecto durante sus ocho años de trayectoria en el Altiplano potosino.

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Asimismo, destacaron la importancia de seguir fortaleciendo una formación integral que impulse a los jóvenes a descubrir y potenciar sus talentos.