Celebran fiestas de San Judas Tadeo

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Matehuala.- La comunidad de San Vicente está llevando a cabo con gran alegría las fiestas patronales en honor a San Judas Tadeo iniciaron con un novenario en el cual están llevando a cabo peregrinaciones de diferentes comunidades y colonias.

Desde el 19 de octubre iniciaron las peregrinaciones en honor a San Judas Tadeo en la comunidad de San Vicente pues es el santo patrono por lo que cada año hacen peregrinaciones, danzas, eventos culturales, misas y rosarios para celebrar a este santo que es muy querido, y este 25 de octubre habrá una gran cabalgata que saldrá de la calle Aldama a la una de la tarde hasta la comunidad de Santa Vicente.

La fiesta mayor será el 28 de octubre que es el día de San Judas Tadeo y este día las fiestas patronales empezaran desde primera hora con las tradicionales mañanitas, durante todo el día se espera la llegada de peregrinaciones de distintos lugares, a las ocho de la noche será una misa de acción de gracias, y al término de esta se realizará un evento cultural y para acabar las fiestas una muestra de fuegos artificiales.

Cabe hacer mención que en la capilla de la colonia Dichosa también se están llevando a cabo las fiestas patronales en honor a San Judas Tadeo, donde esperan que llegue una rosa de plata a esta santo el 28 de agosto.

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