Celebran rodada de bicicletas lecheras

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Alrededor de 400 personas participaron en la rodada de bicicletas lecheras que se realizó en el municipio como parte de los festejos feriales.

El patronato de la Feria Regional del Refugio organizó el evento, el cual arrancó en la explanada del monumento del Ejido de Emiliano Zapata, recorriendo los ciclistas las principales calles del Refugio.

Participaron 400 ciclistas, de estilos como deportivas, lecheras, balonas y clásica, se tuvo muy buena participación en el evento ciclista.

Lo que se busca es fomentar la convivencia familiar, promover el deporte, y en esta ocasión el ciclismo fue parte importante.

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También participaron representantes de Dance Queen, Studio Fitness, Zumba, Callejones Stun, TRX Gama Sport, entre otros, que demostraron sus dotes y habilidad en el ciclismo.