Cena navideña, con costo de 2mil a 2,500
CIUDAD VALLES.- La cena navideña costará un aproximado de dos mil 500 pesos para una familia pequeña, lo que puede resultar costoso para familias de escasos recursos, pero no obsta para erogar los recursos para tener una buena vianda en el hogar.
Durante estos días de calles y negocios repletos de consumidores, una de las búsquedas más típicas es la de los ingredientes para la cena navideña, cualquiera que sea la variedad de alimentos que se acostumbren hacer en casa.
El cálculo hecho a vuelo de pájaro por algunas de las mujeres y hombres encargados de la cena, asciende a una cantidad que oscila entre los dos mil y dos mil 500 pesos, para una familia que va de los cuatro a los ocho integrantes.
Aunque las cosas cambian cuando hay más de 10 personas, puesto que el gasto puede ir de los 4000 a los 7000 pesos, en caso de que la familia tenga entre 15 o 20 integrantes.
Hay que recordar que el ingreso mínimo, antes del incremento al salario mínimo es de poco más de ocho mil pesos mensuales, es decir, una cena para una familia grande podría costar el monto total de la ganancia por trabajo de un empleado con salario mínimo.
